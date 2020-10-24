Пакистанец без рук завоёвывает награды, играя в бильярд

Пока соперники пакистанца Мухаммада натирают кий мелом, он напрягает мышцы лица и бьёт по бильярдному шару подбородком. У мужчины с рождения нет рук, и это единственный для него способ играть в снукер. Так называется эта разновидность бильярда.

Мухаммад родился в бедной семье в Самундри. С детства наблюдал, как другие дети играют в бильярд, и тоже хотел научиться. Повзрослев, стал втайне тренироваться бить по шару подбородком.

[Мухаммад Икрам, игрок в снукер]:

«Бог не дал мне рук, но дал мужество. И я использовал его, чтобы достичь своей мечты. Нельзя терять надежды».

Мужчина играет в клубах и выступает на соревнованиях уже восемь лет. Местные игроки его уважают.

[Миан Усман, совладелец клуба]:

«Он приходил в клуб и просил разрешения играть. Мы видели, что у него нет рук, и понимали, что играть он не может. Но он сказал, что будет играть подбородком. Он просил разрешить ему сыграть несколько партий и проявить себя. Тогда мы увидели, что у него, и правда, очень хорошо получается».

Родители Мухаммада гордятся сыном.

[Разия Биби, мама игрока]:

«Все говорят нам, что наш сын стал знаменитым, поскольку очень хорошо играет и побеждает. Все этому рады. Но мы самые счастливые, потому что это наш сын».

Мухаммад выиграл несколько призов на местных турнирах. Теперь надеется сыграть на международных соревнованиях, но для этого ему нужна помощь правительства.

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