81-летний дедушка аккомпанирует внучке на укулеле. Трогательное видео

Фрэнк Нардоне живёт с женой в доме престарелых во Флориде. Он начал учиться играть на укулеле несколько лет назад, и у него уже неплохо получается. Фрэнк может сыграть несколько песен. Но есть одна, которую он любит больше всего.





Брук, внучка Фрэнка, иногда приезжает его навестить. Она уже шесть лет занимается пением и мечтает стать профессиональной певицей. Фрэнк любит, когда внучка поёт песню Somewhere Over The Rainbow из фильма «Волшебник страны Оз». Он с радостью ей подыгрывает. Перед началом выступления Брук держит в руках табличку с цифрой 18 (её возраст), затем передаёт её 81-летнему Фрэнку. Смотрите дуэт дедушки и внучки.