В Брюсселе ужесточают карантинные меры

Из-за коронавируса Брюссельский столичный регион закрывает для посещения вузы, церкви и места культурного значения.

В стране также действует ночной комендантский час. В столице он начинается на два часа раньше – в 10 часов вечера. Бары и рестораны здесь уже закрыли несколько недель назад.

[жительница Брюсселя]:

«Я не понимаю этих мер. По-моему, это позор. Мне, например, нужны культурные мероприятия, чтобы развеяться, чтобы отвлечься от темы здоровья. Не понимаю, чем мы рискуем, посещая кинотеатры или театры с соблюдением мер безопасности». [жительница Брюсселя]:

«На меня это особо не повлияет. Я студентка, и мы уже учимся, в основном, онлайн. Лично я учусь только онлайн. То же и с культурными мероприятиями. Мой личный выбор таков, что я не участвую в них, чтобы обезопасить своё здоровье. Для брюссельских студентов, которые много выходят из дома и ходят на вечеринки, это будет трудно, но для меня это не проблема».

В Бельгии показатели смертности на душу населения – среди самых высоких в мире. В стране живёт 11 миллионов человек. Почти 11 тысяч скончались от коронавируса.

Процент инфицирования здесь также один из самых высоких в Европе – второй после Чехии.

За неделю в Бельгии зарегистрировали 1288 новых случаев заражения на 100 тысяч жителей. Каждые 13 дней количество заболевших COVID в стране удваивается. 20 октября оно достигло пика в 18 тысяч человек. Это почти в десять раз больше, чем было на пике весенней волны пандемии.

В целом в Бельгии было выявлено более 333 тысяч заражений коронавирусом.

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