Китайские заводчики почтовых голубей делают ставку на победу
Холодным ранним утром 8000 голубей выпускают в небо в северо-китайской провинции Хэбэй. Большинство этих птиц отправляется..
Дата загрузки: 2020-12-29
Этих почтовых голубей специально разводят и тренируют для длительных полётов. В Китае соревнования среди таких птиц становятся всё популярнее.
[Чжао Чжицян, заводчик голубей]:
«Эти главные десять перьев используются для полётов. Также мы смотрим на форму клюва и зоба. Это показатель их здоровья. Наконец, мы смотрим на их глаза. Глаза – это зеркало их души. Блеск в глазах показывает, насколько птицы здоровые и умные».
Некоторые голубии стоят целое состояние, поэтому очень важно получить потомство от чемпионов.
[Чжао Чжицян, заводчик голубей]:
«Эти голуби в будущем больше не будут летать. Они уже поучаствовали во многих соревнованиях, у них много наград. Здесь они остаются для разведения. В будущем в соревнованиях будут участвовать их потомки».
Голубей продают на аукционах. Так, в ноябре на аукционе в Бельгии один китайский покупатель заплатил за почтового голубя 1,6 миллиона евро. А это мероприятие в Пекине.
[покупатель голубей]:
«Если коротко, я просто обожаю голубей. Я их очень люблю. В моём сердце первое место отведено голубям, а затем уже для жены и детей».
57-летний Юй Юйгуан представил на соревновании в провинции Хэбэй 10 голубей. И его семимесячный питомец стал победителем. Он добрался до Шанхая за рекордные 16 часов 24 минуты и 54 секунды.
[Юй Юйгуан, хозяин голубя-победителя]:
«Этот голубь установил рекорд в национальном соревновании. Это национальное соревнование. Удивительно, что молодой голубь преодолел маршрут всего за день».
Юй получил приз в размере 760 долларов. Конечно, это не сравнить более чем с 30-ю тысячами долларов, которые он каждый год тратит на своих 500 голубей, однако воодушевление от победы превосходит любые потери.
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