Китайские заводчики почтовых голубей делают ставку на победу

Холодным ранним утром 8000 голубей выпускают в небо в северо-китайской провинции Хэбэй. Большинство этих птиц отправляется на юг в далёкое путешествие до Шанхая. Он находится примерно в тысяче километров отсюда.

Этих почтовых голубей специально разводят и тренируют для длительных полётов. В Китае соревнования среди таких птиц становятся всё популярнее.

[Чжао Чжицян, заводчик голубей]:

«Эти главные десять перьев используются для полётов. Также мы смотрим на форму клюва и зоба. Это показатель их здоровья. Наконец, мы смотрим на их глаза. Глаза – это зеркало их души. Блеск в глазах показывает, насколько птицы здоровые и умные».

Некоторые голубии стоят целое состояние, поэтому очень важно получить потомство от чемпионов.

[Чжао Чжицян, заводчик голубей]:

«Эти голуби в будущем больше не будут летать. Они уже поучаствовали во многих соревнованиях, у них много наград. Здесь они остаются для разведения. В будущем в соревнованиях будут участвовать их потомки».

Голубей продают на аукционах. Так, в ноябре на аукционе в Бельгии один китайский покупатель заплатил за почтового голубя 1,6 миллиона евро. А это мероприятие в Пекине.

[покупатель голубей]:

«Если коротко, я просто обожаю голубей. Я их очень люблю. В моём сердце первое место отведено голубям, а затем уже для жены и детей».

57-летний Юй Юйгуан представил на соревновании в провинции Хэбэй 10 голубей. И его семимесячный питомец стал победителем. Он добрался до Шанхая за рекордные 16 часов 24 минуты и 54 секунды.

[Юй Юйгуан, хозяин голубя-победителя]:

«Этот голубь установил рекорд в национальном соревновании. Это национальное соревнование. Удивительно, что молодой голубь преодолел маршрут всего за день».

Юй получил приз в размере 760 долларов. Конечно, это не сравнить более чем с 30-ю тысячами долларов, которые он каждый год тратит на своих 500 голубей, однако воодушевление от победы превосходит любые потери.

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