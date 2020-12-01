Администрация Трампа может добавить в «чёрный список» две крупные китайские компании

Администрация Дональда Трампа, несмотря на продолжающиеся судебные процессы, связанные с выборами, в очередной раз нацелилась на..

Администрация Дональда Трампа, несмотря на продолжающиеся судебные процессы, связанные с выборами, в очередной раз нацелилась на Китай.

Источник в правительстве сообщил, что Вашингтон намерен добавить в «чёрный список» две крупные китайские компании в связи с тем, что они, возможно, принадлежат армии КНР и управляются ею.

Санкции будут означать, что этим компаниям закроют доступ к американским инвестициям. Они также не смогут приобретать целый ряд американских товаров и технологий.

Как предполагается, ограничительные меры введут в отношении ведущего в Китае производителя микросхем SMIC, а также национальной шельфовой нефтяной корпорации CNOOC.

Министерство обороны США информацию пока никак не прокомментировало. Когда список пополнят, также неизвестно. Министерство иностранных дел КНР выразило надежду, что этого не произойдёт.

Ранее в ноябре Белый дом представил указ, который со следующего года запрещает американским инвесторам покупать ценные бумаги компаний, внесённых в «чёрный список».

Это часть более широкой инициативы администрации Трампа. Она нацелена на попытки Пекина использовать в военных целях новые технологии, разработанные в США.

Как предполагается, в ближайшее время Вашингтон намерен добавить в список ещё десятки китайских аэрокосмических компаний за их предполагаемые связи с армией КНР.

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