Администрация Трампа может добавить в «чёрный список» две крупные китайские компании
Администрация Дональда Трампа, несмотря на продолжающиеся судебные процессы, связанные с выборами, в очередной раз нацелилась на..
Дата загрузки: 2020-12-01
Источник в правительстве сообщил, что Вашингтон намерен добавить в «чёрный список» две крупные китайские компании в связи с тем, что они, возможно, принадлежат армии КНР и управляются ею.
Санкции будут означать, что этим компаниям закроют доступ к американским инвестициям. Они также не смогут приобретать целый ряд американских товаров и технологий.
Как предполагается, ограничительные меры введут в отношении ведущего в Китае производителя микросхем SMIC, а также национальной шельфовой нефтяной корпорации CNOOC.
Министерство обороны США информацию пока никак не прокомментировало. Когда список пополнят, также неизвестно. Министерство иностранных дел КНР выразило надежду, что этого не произойдёт.
Ранее в ноябре Белый дом представил указ, который со следующего года запрещает американским инвесторам покупать ценные бумаги компаний, внесённых в «чёрный список».
Это часть более широкой инициативы администрации Трампа. Она нацелена на попытки Пекина использовать в военных целях новые технологии, разработанные в США.
Как предполагается, в ближайшее время Вашингтон намерен добавить в список ещё десятки китайских аэрокосмических компаний за их предполагаемые связи с армией КНР.
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