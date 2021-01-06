Трамп запретил транзакции с восемью китайскими приложениями, включая Alipay

Президент США Дональд Трамп вечером во вторник по местному времени подписал указ о запрете транзакций с..

Президент США Дональд Трамп вечером во вторник по местному времени подписал указ о запрете транзакций с восемью китайскими приложениями.

Документ, обнародованный Белым домом, налагает запрет на транзакции с разработчиками либо главами Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit и нескольких других приложений и их дочерних компаний.

В сопроводительном заявлении Трамп отметил, что Соединённым Штатам необходимо защитить национальную безопасность в свете масштабного распространения в стране определённых китайских приложений, включая и те, которые были созданы в Гонконге и Макао.

В документе говорится, что китайские приложения, после того как их устанавливают на смартфоны, планшеты и компьютеры, могут получать доступ к огромному объёму личных данных пользователей, включая персональную информацию. Это позволяет властям коммунистического Китая отслеживать перемещение федеральных служащих и подрядчиков, а также составлять на них досье.

Согласно указу, у Министерства финансов США есть 45 дней, чтобы определить запрещённые транзакции, а также принять меры в отношении других приложений и разработать правила, которые предотвратят экспорт или доступ к данным пользователей.

Белый дом полагает, что китайские власти требуют от всех финансовых компаний Китая поддерживать политические цели компартии, а также оказывать содействие Народно-освободительной армии КНР.

Напомним, в прошлом месяце Министерство торговли США наложило санкции на десятки китайских компаний, включая ведущего в стране производителя микросхем SMIC, а также компанию по созданию дронов SZ DJI Technology.

Кроме того, в прошлом месяце Белый дом опубликовал список китайских и российских компаний, у которых, как предполагается, есть тесные связи с военными. Этим компаниям закрыли доступ к ряду американских товаров и технологий.

Короткая ссылка на эту страницу: