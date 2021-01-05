В Африке начала действовать зона свободной торговли, но пока лишь на бумаге

Африканские страны с 1 января официально начали торговлю по новым правилам. После месяцев отсрочек, вызванных пандемией,..

Африканские страны с 1 января официально начали торговлю по новым правилам. После месяцев отсрочек, вызванных пандемией, на континенте начала действовать общая зона свободной торговли.

Африканская континентальная зона свободной торговли должна объединить миллиард 300 миллионов человек, а также экономический блок объёмом три триллиона 400 миллиардов долларов. Со времён основания Всемирной торговой организации она крупнейшая в своём роде.

Её сторонники отмечают, что она увеличит товарооборот между африканскими соседями, а также позволит континенту наладить собственные производственно-сбытовые цепи. По данным Всемирного банка, благодаря зоне уже к 2035 году достойный заработок получат десятки миллионов африканцев.

При этом есть те, кто относится к такой торговой системе скептически. Они говорят, что преградой станут бюрократические заминки, плохая инфраструктура, а также попытки протекционизма со стороны ряда африканских стран.

Изначально зона свободной торговли должна была вступить в силу 1 июля 2020 года. Однако дату отложили, поскольку из-за пандемии переговоры лицом к лицу проводить было невозможно.

Впрочем, эксперты отмечают, что 1 января – это тоже лишь символичная дата. На то, чтобы полностью применить все положения договора, потребуется много лет.

Базовое соглашение подписали все страны, кроме Эритреи. 34 государства Африки ещё должны договор ратифицировать.

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