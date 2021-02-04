В Испании разбили самый большой в Европе крытый вертикальный сад

Вот такая покрытая зеленью стена оживила интерьер отреставрированного здания в испанском городе Сантандер. Этот крытый вертикальный..

Вот такая покрытая зеленью стена оживила интерьер отреставрированного здания в испанском городе Сантандер. Этот крытый вертикальный сад стал самым большим в Европе. Он не только освежает воздух, но и замещает собой отсутствующие окна. Это здание находится в порту и когда-то было табачным складом.

По мнению создателей сада, в последний год люди ещё больше нуждаются в близости с природой.

[Луис Фернандес дель Арко, сотрудник компании FDA Arquitectos]:

«Думаю, пандемия заставила нас иначе взглянуть на окружающую обстановку, на то, какая она, из чего состоит. И мы заметили, что нашему городскому ландшафту не хватает природы».

Основой вертикальному саду служит металлический каркас с водонепроницаемой тканью. Ширина конструкции – 32 метра, высота – 17. В каркас вмонтирована оросительная система, растения высажены в специальные горшки в виде карманов.

[Луис Фернандес дель Арко, сотрудник компании FDA Arquitectos]:

«Через тканевые карманы проходит скрытая ирригационная система с датчиками, которые регулируют температуру, влажность и подачу воды. Они следят за состоянием каждого растения, поскольку некоторым влаги нужно больше, чем другим».

В вертикальном саду насчитывается более 22 тысяч растений 26 видов. Они получают свет через стеклянную крышу. В пасмурные дни автоматически включается светодиодная подсветка. Ботаники подобрали растения, которые растут не слишком быстро. Раз в два месяца сюда будет заглядывать садовник.

[Сезар Диас, советник отдела городского развития Сантандера]:

«Бывший табачный склад, который долго не использовали, теперь станет местом, где жители Сантандера или любые другие гости смогут хорошо провести время. И благодаря не только разным мероприятиям, но и этому удивительному вертикальному саду».

В отремонтированном складе разместится общественный центр. Его откроют весной. Здесь будут проходить мастер-классы, а некоторые помещения сдадут в аренду местным художникам. В здании также будет работать телерадиостудия.

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