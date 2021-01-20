10-летний японский сумоист весит 85 кг и побеждает соперников старше себя
Юному борцу сумо Кюте Кумагаи всего десять лет, но он уже тяжелее и сильнее ровесников. Мальчик..
Дата загрузки: 2021-01-20
Юному борцу сумо Кюте Кумагаи всего десять лет, но он уже тяжелее и сильнее ровесников. Мальчик тренируется шесть дней в неделю либо в клубе сумо в Токио, либо в местном храме, где с ним занимается отец.
Сейчас Кюта носит титул чемпиона мира по сумо среди мальчиков до десяти лет. Он настолько преуспел в боевом искусстве, что борется с соперниками-подростками и даже побеждает.
[Кюта Кумагаи, борец сумо]:
«Забавно побеждать людей старше меня».
Мальчик занимается сумо с малых лет.
[Таисукэ Кумагаи, отец мальчика]:
«Когда он ходил в детский сад, я записал его на турнир по сумо. Хотя я ничему его не учил, у него всё получалось само собой. У него есть способности. Он выиграл тот турнир».
Отец мальчика Таисукэ раньше увлекался сумо, поэтому знает, как тренировать сына. Юному сумоисту на этих занятиях приходится трудно. Иногда, борясь с отцом, он задыхается и плачет. Но Таисукэ считает, что только тяжёлые тренировки помогут достичь успеха.
Кюта также ходит в бассейн и на лёгкую атлетику. Для сумоистов важны гибкость и быстрота.
[Таисукэ Кумагаи, отец мальчика]:
«Конечно, он не тренируется сутками по шесть дней в неделю. Думаю, у него есть время и для себя, и для игр с друзьями. Я не считаю, что это слишком большая нагрузка».
Борец также должен ежедневно употреблять высококалорийную пищу. Готовит ему мама. Его любимое блюдо – стейк. Мальчик весит 85 килограммов. За следующие два года он должен набрать ещё 20. Тогда его, возможно, примут в престижный сумоистский клуб.
[Синити Таира, тренер]:
«У него большой талант. Он трудолюбив, и его родители полны энтузиазма».
Кюта скромен и немногословен.
[Кюта Кумагаи, борец сумо]:
«Тренировки сумо никак нельзя назвать удовольствием».
В самые трудные минуты мальчик даже хотел бросить борьбу, но всё же продолжает тренироваться. Он мечтает когда-нибудь достичь высшего звания сумо – ёкодзуны.
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