Во Франции комендантский час теперь начинается с 18:00
Во Франции действуют новые правила комендантского часа. Теперь он начинается в 6 часов вечера, а не..
Дата загрузки: 2021-01-18
В стране суточный уровень заражений стабилизировался, и количество новых случаев COVID-19 не превышает 22 тысяч в день. Однако в больницы, в частности, в отделения интенсивной терапии поступает всё больше пациентов.
Нагрузка может возрасти, если начнёт распространятся «британский» штамм коронавируса. Он заразнее. Во Франции уже обнаружены заразившиеся этим мутировавшим вирусом.
Французы в основном с пониманием отнеслись к увеличению времени комендантского часа.
[жительница Парижа]:
«Тем, у кого есть дети, пойти домой в шесть вечера, по-моему, не проблема. Уже темно, пора принимать ванну перед сном, поэтому мы пойдём домой».
[житель Парижа]:
«День заканчивается немного раньше. Мы просто пораньше встречаемся с друзьями, это не большая перемена. Просто нужно всё делать пораньше».
А вот для владельцев магазинов это проблема. По будням основной поток покупателей был именно после шести вечера.
[Микаэль Леви, владелец салона оптики]:
«Мы с облегчением узнали, что нам не придётся закрываться в выходные. Это важно для владельцев магазинов, потому что последствия были бы ещё хуже. Ввели очередное ограничение, и я надеюсь, что оно будет эффективным. Мы доверяем правительству, но это новый удар по нашим доходам».
С начала пандемии во Франции выявили два миллиона 900 тысяч заражённых коронавирусом. Умерли более 70 тысяч человек. По этому показателю страна стоит на седьмом месте в мире.
Короткая ссылка на эту страницу: