Во Франции комендантский час теперь начинается с 18:00

Во Франции действуют новые правила комендантского часа. Теперь он начинается в 6 часов вечера, а не..

Во Франции действуют новые правила комендантского часа. Теперь он начинается в 6 часов вечера, а не в 8, как было раньше. Заканчивается комендантский час в шесть утра. Кроме того, все въезжающие во Францию из-за пределов Евросоюза должны предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус. По приезду человек должен самоизолироваться на неделю.

В стране суточный уровень заражений стабилизировался, и количество новых случаев COVID-19 не превышает 22 тысяч в день. Однако в больницы, в частности, в отделения интенсивной терапии поступает всё больше пациентов.

Нагрузка может возрасти, если начнёт распространятся «британский» штамм коронавируса. Он заразнее. Во Франции уже обнаружены заразившиеся этим мутировавшим вирусом.

Французы в основном с пониманием отнеслись к увеличению времени комендантского часа.

[жительница Парижа]:

«Тем, у кого есть дети, пойти домой в шесть вечера, по-моему, не проблема. Уже темно, пора принимать ванну перед сном, поэтому мы пойдём домой». [житель Парижа]:

«День заканчивается немного раньше. Мы просто пораньше встречаемся с друзьями, это не большая перемена. Просто нужно всё делать пораньше».

А вот для владельцев магазинов это проблема. По будням основной поток покупателей был именно после шести вечера.

[Микаэль Леви, владелец салона оптики]:

«Мы с облегчением узнали, что нам не придётся закрываться в выходные. Это важно для владельцев магазинов, потому что последствия были бы ещё хуже. Ввели очередное ограничение, и я надеюсь, что оно будет эффективным. Мы доверяем правительству, но это новый удар по нашим доходам».

С начала пандемии во Франции выявили два миллиона 900 тысяч заражённых коронавирусом. Умерли более 70 тысяч человек. По этому показателю страна стоит на седьмом месте в мире.

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