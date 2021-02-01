Во Франции пока не стали вводить третий строгий карантин

Правительство Франции пока не стало вводить третий общенациональный карантин. Однако ужесточило некоторые ограничения. Премьер-министр Жан Кастекс..

Правительство Франции пока не стало вводить третий общенациональный карантин. Однако ужесточило некоторые ограничения.

Премьер-министр Жан Кастекс объявил, что полиция будет строже следить за соблюдением комендантского часа, в магазины станут впускать меньше людей, а непродовольственные торговые центры площадью более 20 тысяч квадратных метров вовсе закроют.

Кроме того, с 1 февраля запрещён въезд во Францию из стран, не входящих в ЕС. Выезжать в эти страны тоже нельзя. Исключение могут сделать только по веской причине. Все путешественники, прибывшие из стран Евросоюза, должны предъявлять отрицательный тест на COVID. Ограничительные меры призваны защитить Францию от возможного распространения «британского» и «южноафриканского» штаммов коронавируса.

Между тем премьер отметил, что если все эти меры не помогут, то придётся в третий раз вводить строгий карантин.

[жительница Парижа]:

«Если снова закроют школы, то это будет катастрофа. Хорошо, если сможем этого избежать». [жительница Парижа]:

«Нам надо поступать рационально. Это необходимо. Я призываю французских граждан прислушаться к правительству. Оно принимает эти меры не для того, чтобы кому-то досадить».

Тем временем в стране замедлился процесс вакцинации из-за нехватки препаратов. Привиться успели почти полтора миллиона человек.

В целом во Франции выявили более трёх миллионов случаев заражения коронавирусом, 76 тысяч пациентов умерли.

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