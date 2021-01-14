В Португалии вводят жёсткий карантин, подобный тому, что действовал на протяжении полутора месяцев прошлой весной. Он..

В Португалии вводят жёсткий карантин, подобный тому, что действовал на протяжении полутора месяцев прошлой весной. Он призван сдержать рекордно высокие показатели распространения коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Антониу Кошту.

При этом ограничения на передвижение ослабят в день выборов президента, чтобы люди смогли сходить проголосовать.

[Антониу Кошта, премьер-министр Португалии]:

«Действующие правила почти такие же, как были в марте и апреле, за исключением дня президентских выборов 24 января, и надо, чтобы эти правила не повлияли на поколение учащихся, поэтому школы остаются открытыми».

Людям предписано оставаться дома и перейти на удалённую работу. Супермаркеты, аптеки, пекарни, заправочные станции и банки остаются открытыми. Ресторанам разрешено работать навынос. При этом организации, чьи услуги не являются жизненно необходимыми, включая парикмахерские, закроют. Также повысят штрафы за нарушение карантинных мер.

При этом в стране продолжается вакцинация. Прививку сделали уже 82 тысячам португальцев. В приоритете – медицинские работники и жители домов пристарелых. Премьер призвал граждан не ослаблять бдительность.

[Антониу Кошта, премьер-министр Португалии]:

«Вакцинация даёт нам надежду победить пандемию и в то же время подпитывает расслабленность людей, что делает пандемию ещё более опасной».

Согласно португальскому законодательству, ограничения должны пересматривать каждые 15 дней. Однако Кошта отметил, что введённые меры, скорее всего, будут действовать не менее месяца.

В стране с десятимиллионным населением выявили более 507 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 8200 человек скончались. При этом большой всплеск заболеваемости произошёл после Рождества, что оказывает серьёзную нагрузку на систему здравоохранения.

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