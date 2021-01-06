Второй карантин в Германии продлили до конца января
В Германии карантин продлили до конца января. Он действует с середины прошлого месяца. Также федеральные и..
Дата загрузки: 2021-01-06
Например, теперь встречаться могут только два человека из двух семей. До этого разрешалось присутствовать на частных встречах пятерым членам двух домохозяйств. Кроме того, в регионах, где на 100 тысяч жителей приходится более 200 новых случаев заражений, нельзя удаляться от дома дальше, чем на 15 километров. Исключение – поездка на работу или к врачу.
[Ангела Меркель, канцлер Германии]:
«Наша цель в том, чтобы в течение семи дней было менее 50 новых случаев на 10 тысяч жителей. Так снова можно будет проследить цепочки заражений. Это стало ещё важнее на фоне новостей о мутации вируса в Великобритании. Он распространяется быстрее, заражая больше людей. Это означает, что мы должны быть особенно осторожными».
Также до конца января останутся закрытыми непродовольственные магазины. Рестораны и кафе будут работать только навынос или осуществлять доставку. Школы перейдут на онлайн-обучение.
[Михаэль Кречмер, премьер-министр Саксонии]:
«Когда школы, детские сады и магазины открыты, слишком много людей перемещаются, и вирус может быстро распространяться».
Немцы в основном положительно реагируют на продление карантина.
[жительница Франкфурта]:
«Правильно, что ограничения продлили до конца месяца. К сожалению, люди продолжают контактировать, и количество заражений не уменьшается».
[жительница Франкфурта]:
«Конечно, будет тяжело всем нам, но нужно подчиниться, другого пути нет. Люди поступают неразумно. Нет другого выхода».
[житель Франкфурта]:
«Я ничего иного и не ожидал. То, что это продлится до конца января, неплохо. Может быть, количество случаев, и правда, уменьшится, но на это нужна вечность. Возможно, это произойдёт к концу февраля или марта».
Федеральные и региональные власти страны обсудят дальнейшие действия 25 января.
В Германии выявлено более одного миллиона 800 тысяч случаев заражения COVID-19. Скончались 37 тысяч человек, выздоровели почти полтора миллиона.
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