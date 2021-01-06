Второй карантин в Германии продлили до конца января

В Германии карантин продлили до конца января. Он действует с середины прошлого месяца. Также федеральные и..

В Германии карантин продлили до конца января. Он действует с середины прошлого месяца. Также федеральные и региональные власти договорились ужесточить некоторые ограничительные меры.

Например, теперь встречаться могут только два человека из двух семей. До этого разрешалось присутствовать на частных встречах пятерым членам двух домохозяйств. Кроме того, в регионах, где на 100 тысяч жителей приходится более 200 новых случаев заражений, нельзя удаляться от дома дальше, чем на 15 километров. Исключение – поездка на работу или к врачу.

[Ангела Меркель, канцлер Германии]:

«Наша цель в том, чтобы в течение семи дней было менее 50 новых случаев на 10 тысяч жителей. Так снова можно будет проследить цепочки заражений. Это стало ещё важнее на фоне новостей о мутации вируса в Великобритании. Он распространяется быстрее, заражая больше людей. Это означает, что мы должны быть особенно осторожными».

Также до конца января останутся закрытыми непродовольственные магазины. Рестораны и кафе будут работать только навынос или осуществлять доставку. Школы перейдут на онлайн-обучение.

[Михаэль Кречмер, премьер-министр Саксонии]:

«Когда школы, детские сады и магазины открыты, слишком много людей перемещаются, и вирус может быстро распространяться».

Немцы в основном положительно реагируют на продление карантина.

[жительница Франкфурта]:

«Правильно, что ограничения продлили до конца месяца. К сожалению, люди продолжают контактировать, и количество заражений не уменьшается». [жительница Франкфурта]:

«Конечно, будет тяжело всем нам, но нужно подчиниться, другого пути нет. Люди поступают неразумно. Нет другого выхода». [житель Франкфурта]:

«Я ничего иного и не ожидал. То, что это продлится до конца января, неплохо. Может быть, количество случаев, и правда, уменьшится, но на это нужна вечность. Возможно, это произойдёт к концу февраля или марта».

Федеральные и региональные власти страны обсудят дальнейшие действия 25 января.

В Германии выявлено более одного миллиона 800 тысяч случаев заражения COVID-19. Скончались 37 тысяч человек, выздоровели почти полтора миллиона.

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