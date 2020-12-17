В Антарктике произошло более 30 000 землетрясений за 3 месяца

Более 30 000 подземных толчков произошло в Антарктике с конца августа. Об этом сообщают специалисты из..

Более 30 000 подземных толчков произошло в Антарктике с конца августа. Об этом сообщают специалисты из Чилийского университета. Такой всплеск сейсмической активности заинтриговал учёных, изучающих эту отдалённую заснеженную область земного шара.

Сотрудники Национального сейсмологического центра университета зафиксировали много небольших землетрясений и одно силой 6 баллов в проливе Брансфилд. Этот океанский канал шириной около 100 километров находится между Южными Шетландскими островами и Антарктическим полуостровом.

В районе пролива встречаются несколько тектонических плит и микроплит, поэтому в целом подземные толки здесь бывают часто. Однако такой активности, как в последние три месяца, ещё не видели.

Землетрясения стали настолько частыми, что сам пролив, который когда-то увеличивался в ширину со скоростью примерно 7-8 миллиметров в год, теперь расширяется на 15 сантиметров в год.

[Серхио Барриентос, директор центра]:

«Это в 20 раз больше. То есть теперь Шетландские острова быстрее отделяются от Антарктического полуострова».

Этот полуостров – одно из самых быстро тающих мест на земле, и учёные пристально следят за тем, как глобальное изменение температуры влияет на его айсберги и ледники.

Как скажется на полуострове повышенная сейсмическая активность, пока неясно.

[Рауль Кордеро, климатолог из Университета Сантьяго]:

«Пока нет доказательств, что сейсмическая активность такого рода оказывает существенное влияние на стабильность полярных ледяных шапок».

Большинство научных баз находится на побережье Южных Шетландских островов. Пока подземные толчки не представляли угрозы для людей, однако в случае особо сильного землетрясения, способного вызвать цунами, научные сотрудники готовы в срочной эвакуации.

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