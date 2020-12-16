Число умерших от COVID-19 в США превысило 300 тысяч

Вашингтонский кафедральный собор 15 декабря прозвонил 300 раз в память о трёхстах тысячах американцев, умерших от..

Вашингтонский кафедральный собор 15 декабря прозвонил 300 раз в память о трёхстах тысячах американцев, умерших от COVID-19. Звон начался в пять вечера и не прекращался 30 минут.

Это уже второй раз в этом году, когда собор поминает погибших от пандемии. В сентябре колокола звонили 200 раз по двумстам тысячам умерших.

При этом 14 декабря в США сделали первый укол препаратом, разработанным компаниями Pfizer-BioNTech. Национальное управление по контролю за качеством медикаментов одобрило вакцину. Теперь начинается массовое её использование среди самых уязвимых групп населения.

А первым американцем, которому сделали укол, стала медсестра из отделения скорой помощи одной из больниц Нью-Йорка.

В целом США продолжают лидировать в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Оно уже превышает 17 миллионов. Впрочем, такие высокие показатели объясняют налаженной системой тестирования.

В последние недели штаты Южная и Северная Дакота лидировали в США по числу умерших на душу населения. Однако в целом на первом месте по этому показателю Нью-Джерси и Нью-Йорк.

Средняя смертность по США – 91 человек на 100 тысяч жителей. Согласно этой статистике страна занимает лишь седьмое место в мире.

В настоящее время госпитализировано с COVID 108 тысяч американцев. Это самое большое число с тех пор, как в стране зарегистрировали первый случай коронавируса в январе.

Тем временем, мэр Нью-Йорка объявил, что через несколько недель в городе могут объявить новый «локдаун». Предположительно, это произойдёт после Рождества.

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