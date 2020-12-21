Число смертей от COVID в России превысило 50 000

В России, несмотря на угрозу заражения коронавирусом, торговые центры полны покупателей. Люди запасаются новогодними подарками и украшениями. При этом скончавшихся от COVID-19 в стране уже более 50 тысяч.

С начала декабря за сутки умирает от 450 до 600 человек. В общей сложности зарегистрировано более двух миллионов 800 тысяч заражённых.

Москва украшена ёлками и гирляндами, но столичные власти отменили масштабные народные гуляния и ярмарки. Москвичам советуют отмечать праздники дома. Между тем по всему городу открылись ёлочные базары.

[Николай, житель Москвы]:

«Нашу ёлку ставим всегда на Новый год с тех пор, как сын родился. Кстати, ему сейчас 25 лет, и вот 25 лет мы ставим нашу ёлку на Новый год».

В начале этого месяца власти начали вакцинацию медиков и других работников, стоящих на переднем крае борьбы с эпидемией. Более 200 человек уже привиты от «ковида». Но многие обычные граждане не хотят торопиться с вакцинированием.

[Анна, жительница Москвы]:

«Вакцинироваться я не буду, потому что уже переболела и не считаю, что это как-то поможет или спасёт. Тем более что я учусь в медицинском, и я знаю, что вакцина до конца не разработана». [Анна, жительница Москвы]:

«Я не буду вакцинироваться, потому что вообще только в детстве мне делали какие-то прививки. Честно говоря, даже не размышляла над этим вопросом, просто знаю, что не буду. Не хочу каких-то рисков, и, в общем, легко как-то к этому отношусь. И, да, я думаю, что Путин мог бы своим примером показать, что нужно вакцинироваться».

Вакцина «Спутник V» была одобрена российскими властями в августе. К тому времени на людях её тестировали менее двух месяцев, и завершился только второй этап исследования. В ходе третьей фазы испытаний разработчики заявили, что эффективность вакцины превышает 95%.

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