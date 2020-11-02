Мясо без мяса: в Великобритании открыли веганский «колбасный» магазин

Ветчина, карбонад и рулет из индейки. И всё же в этих изделиях нет ни грамма мяса...

[Мэтью Фостер, совладелец магазина]:

«Всё это имитация мяса. На вкус это как мясо, и текстура тоже как у мяса. Разница лишь в том, что всё это растительная пища, полученная этическим путём. Она экологически безопасна и полезна для здоровья. Изделия приготовлены из свежих овощей, бобов, зелени и специй».

Ветчина, карбонад и рулет из индейки. И всё же в этих изделиях нет ни грамма мяса. Такие продукты продают в первом в Великобритании «колбасном» магазине для веганов.

Продегустировать веганские «мясные» изделия предлагают прохожим.

[житель Лондона]:

«Это очень непривычно, но мне нравится. Не знаю, ощущения очень странные. На вкус вроде обычная пастрома и пиццу чем-то напоминает, но ощущения необычные». [житель Лондона]:

«Я не против этого. Думаю, это вкусно, но не нужно давать такой еде название, которое ей не принадлежит. Вы знаете, что это веганская еда, и назовите её соответственно».

В веганском магазине также продают паштеты, котлеты для гамбургеров, салями, фарш и другую имитацию мясных изделий.

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