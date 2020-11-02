Землетрясение в Турции: из-под завалов через 2,5 суток спасли подростка

Число погибших в результате пятничного землетрясения в Турции возросло до 79. Такие данные приводят власти. Все..

Число погибших в результате пятничного землетрясения в Турции возросло до 79. Такие данные приводят власти. Все жертвы – в провинции Измир. Ещё два подростка погибли на греческом острове Самос.

В Турции около тысячи человек получили телесные повреждения. Около 200 остаются в больницах.

Турецкие спасатели продолжают поисковые работы. На этих кадрах – спасение 14-летней девушки в городе Измир. Она провела под завалами рухнувшего здания 58 часов.

[Мехмет Гюллюоглу, Управление по борьбе со стихийными бедствиями]:

«В настоящее время мы ведём поиски в восьми кварталах в шести разных городах, в восьми зданиях. Мы спасли более ста человек».

Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал позаботиться обо всех пострадавших до наступления холодов и дождей.

Лишившихся крова размещают в палатках. Турецкое Управление по борьбе со стихийными бедствиями подготовило более 3000 палаток и 13 тысяч спальных мест.

[Мехмет Гюллюоглу, Управление по борьбе со стихийными бедствиями]:

«Мы предупреждаем людей: если здание повреждено, не входите туда. Его должно проверить Министерство защиты окружающей среды и его команды. Оно скажет, можно ли входить».

Землетрясение было силой 6,9 балла. Эпицентр находился в Эгейском море к северо-востоку от острова Самос. Подземные толчки ощущались на Эгейском побережье Турции и греческих островах.

Турция – одна из самых сейсмически активных стран мира. Расположена на нескольких активных линиях разломов. В результате двух мощных землетрясений в 1999 году здесь погибло 18 тысяч человек.

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