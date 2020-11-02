Каким стал малыш с дефектом лица после операции

Сара Хеллер и её муж Крис ждали рождения сына и планировали назвать его Броуди. Во время посещения врача на 24-й неделе беременности супружеской паре сообщили, что у ребёнка дефекты лица – так называемые заячья губа и волчья пасть. Врачи спросили, будут ли супруги делать аборт.

Сара и Крис сказали, что хотят оставить ребёнка. «Мы хотели исправить дефект, который виден на фотографии УЗИ. Наш малыш родился с расщелиной губы и нёба». Супруги стали публиковать фотографии ребёнка на своих страничках в Facebook и Instagram, чтобы поделиться с общественностью информацией об этом дефекте.

Пользователи задавали вопросы, что с лицом малыша, Сара рассказывала о дефекте, поясняя, что таким малышам трудно есть, пить и даже дышать, а из-за внешности им приходиться терпеть насмешки окружающих.

Однажды в ресторане произошёл удивительный случай. Когда семья обедала там, незнакомец передал им записку с чеком на 1000 долларов. В записке было написано: «Для прекрасного малыша». Сара поделилась этим случаем с пользователями сети.

Сара и Крис использовали деньги на медицинские расходы Броуди. Ему уже сделали операцию на губе, и он идёт на поправку.