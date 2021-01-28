Карантинный бизнес: иорданка печёт с мамой пироги и доставляет их клиентам

Одна жительница Иордании в карантине и пандемии увидела возможности для развития бизнеса. 39-летняя Дана аль-Кассас последние пять лет работала в частной компании. С началом эпидемии её зарплату урезали.

Сидя дома во время «локдауна», женщина придумала, как заработать. Теперь она с мамой готовит и продаёт выпечку и десерты.

[Дана аль-Кассас, жительница Иордании]:

«Карантин, который ввели в Иордании, заставил меня провести много времени наедине с собой. Я стала думать, чего хочу, какие у меня цели, что будет, если в будущем снова введут карантин и у меня не останется никакого дохода? В частной компании работать опасно, поскольку в любое время могут попросить уйти».

На популярный в стране пирог Мабруша уходит около 30 минут. Затем его сразу доставляют клиенту.

[Абир Алайян, клиентка]:

«Сейчас сложная ситуация с этим карантином. Магазины пока открыли, но их могут снова закрыть. Такие компании – это волшебное решение для людей, которые вынуждены оставаться дома из-за коронавируса. Дана вселила в нас надежду и вдохновила людей работать и не останавливаться даже во время пандемии».

Женщина уже получила более 600 заказов от более чем 200 клиентов. Свои кулинарные творения продаёт по цене от 9 до 14 долларов.

Она также надеется когда-нибудь открыть собственную кондитерскую.

[Дана аль-Кассас, жительница Иордании]:

«Я всегда счастлива, когда что-то готовлю. Каждая из нас мечтает открыть свой собственный бизнес. Я работаю в компании с 8 утра до 15:30, а раньше работала до 17:30. У меня сократились рабочие часы, и я могу развивать собственное дело».

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