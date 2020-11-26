Британский робот-хирург Versius провёл уже более 1000 операций
3D-очки и пульт управления, который похож на консоль для продвинутой видеоигры. Однако на самом деле британский..
Дата загрузки: 2020-11-27
Называется аппарат Versius. Его разработала кембриджская компания медицинского оборудования CMR Surgical.
Слэк – сооснователь фирмы и её главный медицинский эксперт. Он говорит, что увидел пробел на рынке высоких медицинских технологий.[Марк Слэк, сооснователь CMR Surgical]:
«Если почитать литературу в Соединённых Штатах, где самая продвинутая хирургическая система в мире, всё ещё менее 50% людей имеют доступ к мини-инвазивной хирургии, поскольку они просто не могут делать такие операции. Это сложно. Идея заключается в том, что, если у вас есть робот с шарнирными запястьями и улучшенным зрением, то больше людей получат доступ к мини-инвазивным операциям».
Versius – это портативный модульный робот. То есть его можно изменять в зависимости от разных операций. Его также можно транспортировать по больнице.
Робота представили в 2018 году. К настоящему времени он провёл уже более 1000 операций. С его помощью делают лапароскопию. Это хирургические вмешательства, которые проводятся через небольшие отверстия без необходимости делать большие разрезы тканей.
В прошлом месяце эту систему впервые начали использовать во французской государственной больнице. Ранее её также взяли на вооружение британские и индийские медики.[Сьюзен Клеверли, пациентка, которую оперировал Versius]:
«Не могу сказать, что я страдала от боли. Я бы сказала, что было некомфортно. Из обезболивающих принимала только парацетамол. Я вернулась домой, принимала пищу и вообще чувствовала себя хорошо. Правда, удивительно. Я думала, что операция будет очень травматичной. Но всё оказалось намного проще».
Единственным барьером для больниц в применении такого робота является его цена. Она достигает двух миллионов долларов. Впрочем, больницы также могут брать аппарат в лизинг.
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