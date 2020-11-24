Небезопасные подушки безопасности: GM отзовёт 6 млн автомобилей

Американская компания General Motors отзовёт почти шесть миллионов автомобилей из-за возможной неисправности подушек безопасности. Провести сервисную кампанию потребовало Национальное управление безопасностью движения на трассах при Министерстве транспорта США.

Регулятор заявил, что необходимо отозвать грузовики и внедорожники, выпущенные с 2007 по 2014 годы. На них установлены подушки безопасности фирмы Takata. Есть риск, что под воздействием высокой температуры и влажности может деградировать взрывчатое вещество в газогенераторе. В этом случае подушка сработает неправильно, к тому же в салон автомобиля могут с высокой скоростью вылететь металлические куски газогенератора.

Автоконцерн GM утверждает, что в ремонте машин нет необходимости. Он просил регулятора не настаивать на отзывной кампании, но получил отказ. На сайте General Motors появилось сообщение о том, что, хотя руководство не согласно с позицией агентства Минтранспорта, но выполнит предписание.

По данным концерна, ремонт обойдётся ему в один миллиард 200 миллионов долларов. Под действие отзывной кампании попадают такие автомобили, как Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Chevrolet Suburban, Chevrolet Tahoe, GMC Sierra и GMC Yukon.

Первые проблемы с подушками Takata проявились в начале 2000-х. С тех пор по всему миру были отозваны десятки миллионов машин 19-ти крупнейших автопроизводителей. В США в рамках сервисных кампаний отремонтировали 63 миллиона подушек.

С 2009 года в Соединённых Штатах зарегистрировали 18 случаев смерти из-за разрыва газогенератора в подушках безопасности Takata. 15 человек погибли в автомобилях Honda, двое – в машинах Ford и один человек – в автомобиле BMW.

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