Что помогло котёнку выздороветь после операции на мозге

Двухнедельного котёнка с полидактилией (это когда пальцев на лапах больше нормы) подобрали на одной из улиц Филадельфии и привезли в приют. Котёнок оказался кошечкой, её назвали Тейт. А неделю спустя у неё обнаружили гидроцефалию. У приюта не было средств на лечение Тейт, поэтому обратились за помощью в организацию Kitkat Playroom.

Джен Мак, основатель компании Kitkat Playroom, занимается устройством котят в семьи. Она знала, что больного котёнка никто не возьмёт, поэтому забрала его к себе домой. «Гидроцефалия – чрезвычайно опасное состояние, при котором в мозгу накапливается избыток спинномозговой жидкости», – пояснила Джен.

Сначала Тейт прошла две процедуры по удалению скопившейся жидкости. Затем ей сделали операцию по шунтированию. Тейт было девять месяцев, когда она перенесла операцию.

Котёнок постепенно восстанавливался: подолгу спал, ел и немного играл. По мере выздоровления Тейт становилась всё более ласковой и требовала внимания Джен. Когда котёнка гладили, он всегда урчал. «Моё утро начиналось с урчания котёнка, так он будил меня», – вспоминает Джен.

В 14 недель Тейт уже бегала и играла как обычный котёнок в таком возрасте.

Джен считает, что выздоровлению помогло то, что она постоянно находилась рядом с котёнком и он чувствовал любовь и заботу.

