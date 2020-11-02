Fiat 501 и Auburn: египтянин собрал коллекцию редких ретроавтомобилей

Египтянин Сайед начал собирать винтажные автомобили в 25 лет. С тех пор минуло более полувека, и..

Египтянин Сайед начал собирать винтажные автомобили в 25 лет. С тех пор минуло более полувека, и теперь в его коллекции более 100 экземпляров. Классические автомобили привлекли Сайеда красотой и редкостью.

Самая старая машина в коллекции – американский Auburn («Оберн»), выпущенный 120 лет назад. Сайед купил его в 80-х годах.

[Сайед, коллекционер]:

«Это редкий автомобиль, он уже антиквариат. Как видите, вся машина сделана из дерева и покрыта стальными листами. Вот эта часть деревянная и целиком покрыта сталью. Весь салон из дерева, даже пепельница. Очень редкая машина. Руль тоже деревянный».

Часть коллекции хранится в городе недалеко от Каира, где снимают фильмы и передачи. Режиссёры часто арендуют машины у египтянина.

Увлечение Сайеда разделяет его сын.

[Айман, сын коллекционера]:

«Я рос среди старинных автомобилей, видел, как отец с ними занимается. Поэтому и я заинтересовался старинными машинами. Мне нравятся их красота и элегантность. Я любил, когда эти автомобили показывали на киноэкранах. Смотрел фильм и думал: это наша машина».

Ретроавтомобили в хорошем состоянии. У этой машины, например, рабочий клаксон, и всё остальное тоже нормально функционирует.

[Айман, сын коллекционера]:

«Это лобовое стекло, его можно приоткрыть, чтобы попадало солнце. Если на улице жарко, то можно полностью поднять стекло, и вас будет обдувать ветром».

Среди экспонатов есть машины, на которых ездили известные личности. Например, чёрный Chevrolet Impala 1975 года возил одного из бывших президентов Египта.

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