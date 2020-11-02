Воины масаи в Кении теперь не охотятся на львов, а охраняют их

В течение многих лет популяция львов в Африке неуклонно сокращалась. Некоторые природоохранные группы прогнозировали, что к..

В течение многих лет популяция львов в Африке неуклонно сокращалась. Некоторые природоохранные группы прогнозировали, что к 2050 году эти большие кошки в дикой природе полностью вымрут. Так, недавняя перепись в Кении показала, что в стране осталось всего около 2000 львов.

Однако в этом году здесь начался настоящий беби-бум. Львят обнаружили в прайдах во многих регионах, включая заповедник Масаи-Мара, Национальный парк Найроби, а также парк Амбосели.

Как говорит основательница Lion Guardians, общества по защите львов в Кении, сейчас в Амбосели примерно по 6-7 львов на 100 квадратных километров. То есть в целом их здесь более 250.

[Стефани Долрери, основательница Lion Guardians]:«Здесь, в экосистеме Амбосели, у нас много львов. И это удивительный успех, поскольку эта область в основном не охраняемая. Здесь проживают скотоводы племени масаи со своими стадами. У нас есть небольшая охраняемая зона в центре. Однако остальная часть земли не охраняется».

Воины масаи традиционно считают охоту на львов проявлением мужества и основным достижением. Иногда племена также травят хищников, чтобы защитить свой скот.

[Эрик Оле Кесои, представитель племени масаи]:

«Раньше мы убивали почти каждого льва, который обитал в районе Амбосели. Даже если львы не охотились на скот, мы всё равно их убивали, поскольку это отвечало нашей традиционной культуре, нашим понятиям о храбрости. Мы уничтожали каждого льва, которого здесь видели. Дошло до того, что мы ходили в национальный парк Амбосели убивать львов, поскольку возле нас их больше не осталось».

Теперь ситуация изменилась. Организация Lion Guardians разработала программу, которая согласуется с традициями и культурой масаи.

56-летний скотовод Эрик Оле Кесои больше не убивает больших кошек. Он говорит, что львов становится больше.

[Эрик Оле Кесои, представитель племени масаи]:

«Мои навыки выслеживания львов были очевидны с самого начала, поэтому я занимался выслеживанием. Однако теперь я использую те же навыки, чтобы следить за львами и охранять их».

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