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20-летие постоянного присутствия человека в космосе: воспоминания бывшего командира экипажа МКС

20-летие постоянного присутствия человека в космосе: воспоминания бывшего командира экипажа МКС

2 ноября отмечают 20 лет постоянного проживания людей на Международной космической станции. Итальянский астронавт Лука Пармитано..

Дата загрузки: 2020-11-02

2 ноября отмечают 20 лет постоянного проживания людей на Международной космической станции. Итальянский астронавт Лука Пармитано вспоминает два своих путешествия на орбитальную лабораторию, включая инцидент во время выхода в открытый космос в 2013 году, когда в его шлеме появилась вода.
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