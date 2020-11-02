20-летие постоянного присутствия человека в космосе: воспоминания бывшего командира экипажа МКС 2 ноября отмечают 20 лет постоянного проживания людей на Международной космической станции. Итальянский астронавт Лука Пармитано.. Дата загрузки: 2020-11-02

2 ноября отмечают 20 лет постоянного проживания людей на Международной космической станции. Итальянский астронавт Лука Пармитано вспоминает два своих путешествия на орбитальную лабораторию, включая инцидент во время выхода в открытый космос в 2013 году, когда в его шлеме появилась вода.

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