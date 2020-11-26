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Женщина одна заботится о 200 собаках

Женщина одна заботится о 200 собаках
Женщина одна заботится о 200 собаках

Во дворе дома Чун Мён Сук из Южной Кореи живёт более 200 щенков. Она одна о них заботится. 61-летняя женщина присматривает не только за бездомными щенками, но и выкупает предназначенных для продажи в рестораны.

В Южной Корее собак убивают ради приготовления блюд. В основном, такие блюда предпочитают люди старшего поколения.

В последнее время собаки стали более популярны в качестве домашних питомцев. Благодаря этому женщине удаётся пристраивать щенков в семьи.

Порой Мён Сук помогают добросердечные люди. Но ей пришлось уже семь раз переезжать из-за жалоб соседей на шум.

Мён Сук заботится о собаках уже почти 30 лет.

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