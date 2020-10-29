ООН: уровень недоедания среди детей в Йемене достиг рекордной отметки

ООН предупреждает о серьёзном продовольственном кризисе в Йемене. Согласно докладу организации, около 100 тысяч йеменских детей..

ООН предупреждает о серьёзном продовольственном кризисе в Йемене. Согласно докладу организации, около 100 тысяч йеменских детей стоят перед угрозой смерти из-за недоедания.

Причиной стал военный конфликт между правительством страны и повстанцами-хуситами, который продолжается уже почти шесть лет. Ситуация усугубилась ещё больше из-за пандемии коронавируса.

[Фуад Ахмад Реми, медбрат]:

«К нам поступает много пациентов (с недоеданием). И мы видим много смертей, вызванных плохим экономическим положением и неспособностью родителей приехать в больницы из-за финансовых трудностей». [Абдо Абдулла, житель Йемена]:

«Мне нужно покупать вещи для этой девочки. У меня долг в 350 тысяч риалов. Также нужно думать о съёме жилья. Каждый месяц оно стоит 20 тысяч риалов».

По данным ООН, на юге Йемена в 2020 году стало на 10% больше детей до пяти лет, которые страдают от серьёзного недоедания. Теперь их около 500 тысяч. Также более чем на 15% стало больше тех детей, которым недоедание грозит смертью. Таких теперь 98 тысяч. Кроме того, в лечении в связи с недоеданием нуждается 250 тысяч беременных либо кормящих грудью йеменок.

[Фуад Ахмад Реми, медбрат]:

«Если гуманитарные организации прекратят (поддержку), это приведёт к гуманитарной катастрофе среди йеменцев, которые не могут справиться с экономическими санкциями и недостатком топлива».

В целом на юге Йемена, который контролируется международно признанным правительством, проживает около миллиона 400 тысяч детей до пяти лет.

Что касается регионов, которые были захвачены хуситами, то по ним статистики нет.

ООН говорит, что Йемен охватил самый масштабный гуманитарный кризис в мире. 80% населения полагаются на помощь международных организаций. При этом программы помощи в стране постепенно сворачиваются из-за недостатка финансирования.

Короткая ссылка на эту страницу: