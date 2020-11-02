Разлетается, как горячие пирожки: Finnair начала продавать свою еду в супермаркете Финская авиакомпания Finnair придумала оригинальный способ сохранить свой кейтеринговый отдел, который до пандемии готовил по 12.. Дата загрузки: 2020-11-02

Финская авиакомпания Finnair придумала оригинальный способ сохранить свой кейтеринговый отдел, который до пандемии готовил по 12 тысяч порций блюд в день. Теперь перевозчик продаёт свою еду бизнес-класса в супермаркете.

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