Разлетается, как горячие пирожки: Finnair начала продавать свою еду в супермаркете
Финская авиакомпания Finnair придумала оригинальный способ сохранить свой кейтеринговый отдел, который до пандемии готовил по 12..
Дата загрузки: 2020-11-02
Финская авиакомпания Finnair придумала оригинальный способ сохранить свой кейтеринговый отдел, который до пандемии готовил по 12 тысяч порций блюд в день. Теперь перевозчик продаёт свою еду бизнес-класса в супермаркете.
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