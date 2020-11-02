В Берлине открылся государственный секонд-хенд
Этот секонд-хенд в Берлине выглядит как и многие другие подобные магазины в Германии и других странах...
Дата загрузки: 2020-11-02
Однако этот магазин под названием B-Warenhaus не совсем обычный. Он принадлежит государству и управляется им. Находится в одном из торговых центров.
[Штефан Тидов, секретарь по защите окружающей среды]:
«Мы хотим поддержать идею о том, что не нужно выбрасывать вещи, которые ещё могут служить. Мы хотим популяризовать эту идею».
Главная задача таких магазинов – продвигать политику безотходного производства.
[Штефан Тидов, секретарь по защите окружающей среды]:
«Нам просто нужно начинать действовать. И когда мы это делаем, мы не только можем продвигать идею среди людей, но также привлекать и разные компании».
Все вещи в основном собирают в нескольких пунктах в городе. Также здесь представляют свои товары некоторые берлинские стартапы, которые производят мебель из строительного мусора. Так, деревянные материалы они собирают на строительных площадках города.
[Андре Стишер, представитель Upcycle Berlin]:
«Да, мы делаем мебель из старой строительной древесины. Это не новое дерево, как, например, в IKEA. Мы покупаем старую строительную древесину у строительных компаний».
Этот секонд-хенд будет работать не постоянно, а только полгода. Впрочем, власти обещают открыть больше таких магазинов.
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