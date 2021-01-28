Похоронные бюро Берлина работают почти на пределе возможностей

Германия пытается справиться с рекордным количеством ежедневных смертей от коронавируса, и похоронные бюро в Берлине работают..

[Рюдигер Кюссеров, владелец похоронного бюро]:

«Если так будет продолжаться и в следующие месяцы, мы больше не сможем с этим справляться».

Германия пытается справиться с рекордным количеством ежедневных смертей от коронавируса, и похоронные бюро в Берлине работают почти на пределе возможностей.

Рюдигер – владелец похоронного бюро в третьем поколении. Говорит, что не хватает мест в охлаждённых помещениях.

В декабре в Берлине число умерших резко возросло – примерно в половину, а государственные органы на Рождество и Новый год были частично закрыты. Из-за этого была задержка в выдаче похоронных документов. В настоящее время людей стало умирать меньше, но их всё равно очень много по сравнению с обычной статистикой.

Умирают, в основном, очень пожилые люди.

[Рюдигер Кюссеров, владелец похоронного бюро]:

«Большинство умерших были из домов престарелых. Есть также печальные отдельные случаи. Например, 90-летний мужчина, который выпал из машины, сломал руку и почти выздоровел, но заразился от человека, который пришёл в больницу навестить его соседа по палате. У дедушки началась пневмония, а через неделю он умер. То есть большинству умерших – за 80».

Сейчас количество новых случаев инфицирования в Германии снижается, и нагрузка на отделения интенсивной терапии стала немного меньше. При этом вирусологи предупреждают, что новые, более заразные штаммы коронавируса могут свести на нет весь прогресс.

Недавно власти страны договорились продлить строгие карантинные меры до середины февраля. Не работают школы и большинство магазинов.

Правительство также обсуждает то, как можно снизить количество заграничных поездок, чтобы не распространялись мутированные вариации «ковид».

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