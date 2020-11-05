Малави стала первой африканской страной, которая откроет посольство в Иерусалиме

Малави стала первой африканской страной, которая объявила об открытии своего посольства в Иерусалиме. Об этом сообщил..

[Габи Ашкенази, министр иностранных дел Израиля]:

«Я очень рад. Это действительно исторический визит. Во время встречи, которую мы только что завершили, министр передал мне сообщение от президента Малави, Чакверы. Президент Малави решил открыть посольство в Израиле, и оно будет в Иерусалиме».

Малави стала первой африканской страной, которая объявила об открытии своего посольства в Иерусалиме. Об этом сообщил министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази во время официального визита к своему малавийскому коллеге.

Израиль считает весь Иерусалим своей неделимой столицей. Однако многие страны этого не признают, поскольку палестинцы хотят сделать столицей своего будущего государства восточную часть города.

Учитывая чувствительность статуса Иерусалима, посольства большинства государств работают в Тель-Авиве – коммерческой столице Израиля.

Однако в 2018 году президент США Дональд Трамп первым объявил о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Годом ранее он признал священный город столицей Израиля.

За США последовали Гватемала и несколько других стран.

Министр иностранных дел Малави назвал решение президента своей страны решительным и важным шагом. Он также поздравил Израиль с установлением дипломатических отношений с арабскими и мусульманскими странами, чему способствовал Белый дом.

Как ожидается, посольство Малави в Иерусалиме откроется летом следующего года.

Короткая ссылка на эту страницу: