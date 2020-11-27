Шведские таксисты доставляют клиентам на дом тесты на COVID-19

Таксист Ларс-Горан доставляет тест на COVID-19 к одному из домов в пригороде Стокгольма. Он ставит контейнер..

[Ларс-Горан Горанссон, таксист]:

«Здравствуйте. Ваш тест здесь. Я вернусь через 20 минут и заберу контейнер, в который вы положите тест. Спасибо. До встречи».

Таксист Ларс-Горан доставляет тест на COVID-19 к одному из домов в пригороде Стокгольма. Он ставит контейнер у двери и отходит на два метра.

Забрав контейнер, водитель отвозит его специалистам другой службы. А те доставят все собранные анализы в лабораторию.

С начала пандемии таксисты привезли на дом жителям Стокгольма более четверти миллиона тестов на коронавирус. Эту работу они выполняют в рамках инициативы Минздрава Швеции.

Водители получают 32 евро в час. Это немного больше, чем им платили за обычную перевозку пассажиров. Благодаря инициативе более тысячи таксистов могут зарабатывать на жизнь во время пандемии.

[Ларс-Горан Горанссон, таксист]:

«Мне очень нравится это делать, поскольку наши клиенты очень радуются тому, что им не нужно никуда ехать. Они могут заказать тест на дом и не рисковать».

Таксист немного волнуется, когда принимает от клиентов контейнер с только что взятым анализом.

[Ларс-Горан Горанссон, таксист]:

«Да, я нервничаю, но думаю, что ходить в магазин за продуктами или ездить в общественном транспорте рискованнее. Так что моя работа менее опасна».

Ларс-Горан – таксист уже 20 лет и любит свою работу. Ему очень нравится общаться с клиентами. Он ждёт, когда пандемия закончится, и люди снова будут ездить на такси.

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