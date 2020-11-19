Франция преодолела порог в 2 млн по числу заражённых COVID-19

Франция преодолела порог в два миллиона по количеству случаев COVID-19. При этом суточное число новых заражённых..

Франция преодолела порог в два миллиона по количеству случаев COVID-19. При этом суточное число новых заражённых уменьшается, хотя и остаётся пока высоким. По мнению главы Генеральной дирекции здравоохранения Франции, карантинные меры начинают давать результат.

Между тем представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что отмены режима самоизоляции в ближайшее время не будет. Он действует с 30 октября по 1 декабря.

[Габриэль Атталь, представитель правительства Франции]:

«Я хочу чётко донести до вас то, что ситуация в нашей стране по-прежнему серьёзная. Наши медики работают в больницах не покладая рук».

Парижане обеспокоены распространением эпидемии.

[житель Парижа]:

«Ситуация серьёзная и отчаянная. Думаю, мы не знаем, когда всё закончится. Французы боятся, переживают трудности из-за «ковида», а некоторые страдают от депрессии». [жительница Парижа]:

«Изоляцию очень трудно пережить. Мы все обеспокоены. Конечно, мы миримся с этим, миримся с пандемией, миримся со всем. Сейчас даже не знаешь, где остановиться и сесть пообедать, это неприятно».

Первый раз режим изоляции ввели во Франции в марте. Он действовал почти два месяца. В этот раз ограничения менее жёсткие. Люди могут ходить на работу и недолго гулять возле дома. Также разрешается ходить в магазин и аптеку. Школы остались открытыми, кроме того, можно посещать дома престарелых.

[житель Парижа]:

«Мы называем это изоляцией, но мне кажется, что неправильно выпускать людей на улицу. Я считаю, что нужно изолировать всех, как во время первой изоляции. Это единственный способ остановить пандемию».

Франция находится на четвёртом месте в мире по количеству заражений коронавирусом и на седьмом по числу умерших – их в стране более 46 тысяч.

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