Британская бабушка стала первой в мире, кому вкололи вакцину Pfizer/BioNTech вне испытаний

90-летняя британка Маргарет Кинан стала первым человеком в мире, который получил дозу вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19..

90-летняя британка Маргарет Кинан стала первым человеком в мире, который получил дозу вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19 не в рамках клинических испытаний.

Препарат разработали в США американская и немецкая компании. При этом Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила эту вакцину.

Клинические испытания показали, что её эффективность составляет около 95%. Это намного выше рекомендаций ВОЗ минимум в 50%. Для сравнения, вакцины от обычного сезонного гриппа эффективны лишь на 40-60%.

В Великобритании уже начинают массовую вакцинацию препаратом Pfizer/BioNTech. В ближайшие недели дозы получат наиболее уязвимые группы населения. К ним относят медиков, работников домов престарелых и людей старше 80 лет.

Между тем, жители Бельгии и Франции выражают смешанную реакцию на решение Великобритании начать вакцинацию.

[жительница Брюсселя]:

«Думаю, это хорошо, поскольку нам очень нужна вакцина. Я только надеюсь, что не будет никаких побочных эффектов. Думаю, нужно ждать и наблюдать». [жительница Брюсселя]:

«Я удивлена, насколько быстро вакцину утвердили в Великобритании. Другие страны более требовательные. Если бы я была британкой, меня бы это обеспокоило».

А это Париж.

[житель Парижа]:

«Вакцинация – это, наверное, единственный способ остановить пандемию. Конечно, есть ещё несколько неопределённостей, но думаю, оно того стоит. Лично я сделаю прививку сразу».

Правительство Франции говорит, что вакцинацию населения начнёт в январе, нацелившись на людей в группе риска.

Массовую вакцинацию в январе начнёт и Бразилия. Она уже подписала с компанией Pfizer соглашение на поставку 70 миллионов доз. Президент Жаир Болсонару пообещал, что препарат будут предоставлять гражданам страны бесплатно, однако его должен утвердить регулирующий орган Бразилии.

Представители Pfizer отмечают, что в ближайшее время они также ответят на вопросы Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Они надеются, что оно даст зелёный свет на использование вакцины среди американцев уже в ближайшее время.

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