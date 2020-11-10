Китаец открыто написал заявление о выходе из компартии

За последние 16 лет более 370 миллионов китайцев письменно заявили о своём выходе из китайской компартии (КПК) и её дочерних организаций, включая Коммунистическую лигу молодёжи и пионерскую организацию. Большинство используют псевдонимы, чтобы сохранить анонимность и не подвергаться опасности. Но некоторые используют настоящие имена. Один из таких рассказал, почему решил выйти из партии.

Чэнь Хайдао – приглашённый профессор Гарвардского университета. Он опубликовал своё заявление о выходе на китайской версии веб-сайта международного издания Epoch Times.

Чэнь вышел из партии в апреле. Он художник. Он также работает в исследовательском институте, который следит за состоянием древних памятников архитектуры в Китае.

Приехав в США, Чэнь получил доступ к информации, которая не подвергается цензуре. Из неё он узнал о многочисленных преступлениях КПК в течение всей её истории. Это и заставило его написать заявление о выходе из её рядов.

«Во время продемократического движения в Гонконге китайская компартия репрессировала невинных жителей региона. Она управляет островом как мафиози. В январе компартия попыталась скрыть вспышку коронавируса. Она лгала, что позволило вирусу распространиться по миру. Все эти примеры показали мне истинную жестокую сущность КПК», – говорить Чэнь.

Мужчина также отмечает, что открыть глаза на КПК ему помогли его родственники. Его мать более 20 лет занимается Фалуньгун – духовной практикой самосовершенствования из Китая. В 1999 году компартия КНР развязала масштабные репрессии в отношении этой школы.

Несмотря на угрозы ареста, пыток и даже смерти, мать Чэня рассказывала окружающим о клевете, которой компартия поливала Фалуньгун. Её дважды арестовывали и отправляли в трудовой лагерь.

Чэнь говорит, что вначале не понимал, почему его мать выбрала путь противостояния репрессиям.

«Мне казалось, что силы были очень неравны. Соперник был слишком сильным. У неё не было шансов победить. Но продемократическое движение в Гонконге в прошлом году заставило меня изменить мнение. Я был просто в шоке и очень вдохновился, когда увидел столько обычных граждан, которые вышли, чтобы противостоять такой жестокой силе, чтобы защитить свою свободу и достоинство. Теперь я смотрю на действия своей матери и ещё тысяч практикующих и понимаю, что то, чем они пожертвовали, оказывает долгосрочное влияние», – говорит Чэнь.

Он также отмечает, что за десятилетия правления КПК китайская культура и традиции были почти полностью искоренены. Он говорит, что древняя культура, которую он исследует, учит людей доброте и состраданию. В современном же обществе КПК научила людей только гнаться за выгодой и деньгами, пренебрегая моральными принципами.

Чэнь призывает всех распознать злобную природу КПК. Он говорит, что несмотря на то, что культура Китая была почти полностью разрушена, надежда на возрождение ещё есть. Но начнётся оно, по его мнению, только после краха китайской компартии.