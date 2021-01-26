Компания AstraZeneca на 60% сократит поставки вакцин от COVID-19 в ЕС

Компания AstraZeneca объявила, что на 60% сократит поставки вакцин от COVID-19 в ЕС в первом квартале...

Компания AstraZeneca объявила, что на 60% сократит поставки вакцин от COVID-19 в ЕС в первом квартале. Евросоюз планировал закупить не менее 300 миллионов доз препарата и уже перечислил аванс в размере 336 миллионов евро.

Руководство ЕС призвало разработчика лекарств найти способ поставить вакцины в срок.

[Эрик Мамер, представитель Еврокомиссии]:

«Председатель говорила по телефону с генеральным директором AstraZeneca господином Паскалем Сорио. И она ясно дала понять, что ожидает от AstraZeneca выполнения условий контракта, предусмотренных в предварительном соглашении о закупках».

Глава фармацевтической компании объясняет, что за короткий срок сложно выпустить много вакцин.

[Паскаль Сорио, гендиректор компании AstraZeneca]:

«Необходимо помнить, что такого дела, которое мы пытаемся выполнить коллективно, никогда не было в мировой истории. Не было такого, чтобы за год сделали вакцину или, в нашем случае, несколько вакцин, а затем выпустили миллиарды доз. Сейчас крупнейший производитель может выпустить только миллиард доз всех вакцин в совокупности».

Ожидается, что вакцина AstraZeneca будет одобрена регулирующими органами ЕС в конце января. Поставки должны начаться в середине февраля.

ЕС также планирует закупить до 600 миллионов доз вакцин Pfizer/BioNTech и 160 миллионов доз препарата компании Moderna. При этом Pfizer ранее также заявила, что задержит поставки на две недели.

Согласно планам руководства ЕС по вакцинации, к лету на территории блока должны привиться 70% жителей.

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