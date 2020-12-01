Рекламщик из Перми 15 лет создаёт скульптуры и модели машин из макарон

Троллейбусы, Бременские музыканты и Ходжа Насреддин на осле – все эти фигурки созданы из макарон. Таким..

Троллейбусы, Бременские музыканты и Ходжа Насреддин на осле – все эти фигурки созданы из макарон. Таким необычным искусством вот уже 15 лет увлекается предприниматель из Перми Сергей Пахомов.

Мужчина занимается рекламным бизнесом, и хобби появилось благодаря основной профессии. Однажды местная макаронная фабрика попросила Сергея разрекламировать её продукцию.

[Сергей Пахомов, скульптор]:

«В результате небольшого умственного труда возникла идея создать из их продукции какие-то модели техники. Изначально это были легковые автомобили, грузовики, самолёты, вертолёты. Идея всем понравилась, и готовы были утвердить, но владельцы фабрику закрыли».

Однако Сергей уже не хотел останавливаться. Мастерил машинки и добивался того, чтобы открывались дверцы и крутились колёса. Самой сложной задачей было сделать нефтяной насос.

[Сергей Пахомов, скульптор]:

«Повторить формы – это одно, а чтобы это ещё был действующий механизм – вызывает некоторые сложности. Это для меня был своего рода вызов как для паста-скульптора».

Любая скульптура начинается с идеи. Потом мастер делает эскиз, после этого подбирает макароны. Иногда в поисках нужного материала Сергей обходит десятки супермаркетов. Над созданием фигурок работает по вечерам. Увлечение стало для него и способом отдыха после рабочего дня.

Сергей сделал примерно 200 скульптур, фигурок и моделей. Есть и макеты нескольких исторических зданий Перми, которые мастер создал для выставки.

А это копия Пизанской башни. Её высота – 80 сантиметров. Макет сделан из листов для лазаньи и макарон разной формы. На его создание ушёл месяц.

[Сергей Пахомов, скульптор]:

«Есть цвета и поярче, чем паста, но с пластиком я конкурировать не могу и не хочу. Этот цвет, как мне сказали однажды на выставке, цвет пасты как цвет воска, как цвет хлеба. Он у нас заложен в подкорке, и поэтому он такой тёплый и привлекает внимание».

Некоторые работы Сергей выполнил по заказу коллекционеров. Его скульптуры стоят от полутора до 12 тысяч рублей. Также восемь лет назад мастер выпустил книгу-пособие по макаронному искусству.

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