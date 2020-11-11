Вакуумный поезд Hyperloop Илона Маска впервые испытали с пассажирами

Эти два пассажира уже скоро первыми прокатятся на вакуумном поезде Hyperloop компании Илона Маска. Тестирования проходят..

Эти два пассажира уже скоро первыми прокатятся на вакуумном поезде Hyperloop компании Илона Маска. Тестирования проходят на испытательном полигоне в Лас-Вегасе, где возведена трасса длиной в полкилометра.

Эти вакуумные поезда в будущем должны развивать скорость самолёта. И вот первый тестовый заезд пассажиров начался.

В креслах сидят сооснователь стартапа Джош Гигель и сотрудница компании Сара Лучиан. Двухместную капсулу построили специально для этого испытания. Она развила скорость в 172 километра в час.

[Сара Лучиан, участница испытания]:

«Классные ощущения. У меня всё отлично!» [Джош Гигель, участник испытания]:

«Удивительно».

На полигоне в Лас-Вегасе уже было проведено около 400 тестов. Как ожидается, серийные капсулы будут вмещать до 28 пассажиров.

Стоит отметить, что проект строительства трасс для вакуумных поездов пока не реализован. Однако Илон Маск пытается добиться разрешения на это у разных стран мира.

Ещё один тестовый полигон построен в американском городе Хоторн. Там длина трассы составляет полтора километра.

Если такие поезда успешно пройдут испытания и получат все разрешения, то смогут перевозить пассажиров с скоростью более 1200 километров в час.

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