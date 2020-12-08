Модное ателье в Лондоне проводит удалённые примерки с помощью робота

Главный закройщик лондонского ателье Huntsman проводит удалённую примерку. Его мастерская находится на знаменитой улице Savile Row. А клиент стоит в тысячах километров оттуда – в столице Южной Кореи.

Поскольку из-за пандемии международные путешествия ограничены, ателье, основанное ещё в 1849 году, прибегает к современным технологиям. В примерках помогает так называемый робот телеприсутствия.

[Дарио Карнера, закройщик]:

«Самая большая трудность, с которой мы столкнулись, – это то, что мы не можем увидеть наших клиентов. Обычно мы по четыре-пять раз в год путешествуем по городам с закрытыми показами. На них встречаемся с покупателями. В этом году это невозможно, поэтому мы ищем способы это осуществить».

Роботу даже дали имя. Это мистер Хаммик. Его создала калифорнийская компания OhmniLabs.

Экран оборудован камерой высокого разрешения, которая позволяет общаться с клиентами и проводить замеры удалённо.

[Дарио Карнера, закройщик]:

«Качество изображения имеет очень большое значение. Также важно, чтобы он свободно ездил. Мы можем поехать в любую часть комнаты, можем увеличить или уменьшить изображение. Очень помогает ещё и то, что мы можем делать снимки. Вместо того чтобы запоминать всё, что мы увидели, можно посмотреть на фото».

Впрочем, даже высокие технологии не могут спасти от коронавирусного спада. В ателье говорят, что в этом году продажи могут сократиться на 65% по сравнению с 2019-м.

[Тадж Фулл, представитель ателье]:

«Самый большой урон мы понесли из-за закрытых дверей».

Пока услуга удалённой примерки доступна только в Сеуле. Однако ателье собирается установить подобных роботов также в Шанхае, Пекине, Гонконге и Сингапуре.

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