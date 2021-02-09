В США случаев COVID становится меньше, но угроза сохраняется из-за мутаций

[Рошель Валенски, директор Центров по контролю за заболеваниями]:

«Пожалуйста, продолжайте носить маски и держитесь на расстоянии около двух метров от людей, с которыми вы не живете. Избегайте путешествий, скопления людей и плохо вентилируемых помещений. И сделайте прививку, когда она станет вам доступна».

Американские эксперты в области здравоохранения сообщают, что число случаев COVID-19 и госпитализаций за последние недели резко сократилось. Однако они предупреждают, что ситуация остаётся нестабильной из-за британского штамма коронавируса, который также обнаружили в США. Он может обратить процесс вспять. Есть вероятность, что он станет доминирующим в стране уже к концу марта.

На прошлой неделе число случаев COVID-19 и госпитализаций сократилось на 20 и 17% соответственно по сравнению с предыдущей неделей. При этом британский штамм обнаружили уже в 34 штатах США, и он быстро распространяется.

Более того, эксперты также обнаружили другой мутировавший штамм COVID. Впервые он начал распространяться в Калифорнии и отличается от британского варианта.

[Жасмин Палмер, генетик]:

«Интересно, что случаи этого штамма были уже в октябре, когда в Южной Калифорнии было мало заболевших. А потом, когда мы изучали период праздников, мы поняли, что в Калифорнии появился ещё один штамм. Сейчас на него приходится около 20% всех случаев в штате».

Исследователи отмечают, что калифорнийский вариант также заразнее изначального вируса. Они говорят, что очень важно вводить обе дозы вакцины Pfizer или Moderna, поскольку вторая доза даёт более широкий иммунный ответ.

[Энтони Фаучи, главный инфекционист США]:

«И под широтой ответа мы подразумеваем, что препарат защищает не только от вируса, циркулирующего в настоящее время, но и от всех его вариантов».

При этом некоторые штаты уже начали отменять карантинные меры. Так, губернатор Айовы отменил правило обязательного ношения масок, а также ограничения на собрания людей в общественных местах.

Короткая ссылка на эту страницу: