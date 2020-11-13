Голландские студенты построили электрокар из вторсырья

Нидерландские студенты из Политехнического университета Эйндховена построили полностью рабочий электромобиль из отходов. Для этого использовали пластик,..

Нидерландские студенты из Политехнического университета Эйндховена построили полностью рабочий электромобиль из отходов. Для этого использовали пластик, выловленный в море, а также переработанные ПЭТ-бутылки и выброшенные домашние приборы. [Лиза Ван Эттен, студентка]:«Этот автомобиль очень особенный, поскольку сделан из отходов. Мы использовали разные типы отходов, включая перерабатываемые. Однако в большинстве случаев они были неперерабатываемые. Ходовая часть сделана из такого материала, включая лён и ПЭТ-бутылки».

Ярко-жёлтый двухместный спорткар назвали «Лука». Его максимальная скорость – 90 километров в час. На полном заряде может проехать до 220 километров.

Для корпуса использован прочный пластик, из которого обычно делают телевизоры, игрушки или кухонную утварь. Сиденья выполнены из кокосового волокна и конского волоса.

[Маттийс Ван Вийк, студент]:«Мы надеемся, что автомобильные и другие компании начнут использовать отходы. Мы хотим показать, что их можно применять для многих устройств. Думаю, потребуется время, но уже сейчас многие компании начинают использовать биоматериал или отходы для внешних деталей. Мы хотим показать, что из них можно сделать и ходовую часть машины».

В целом в работе участвовало 22 студента. На создание автомобиля ушло полтора года.

Короткая ссылка на эту страницу: