Ураган «Йота» почти полностью уничтожил инфраструктуру колумбийского острова

[Иван Дуке, президент Колумбии]:

«Мы говорим о серьёзном ущербе и мы осознаём, что впервые в истории наша страна столкнулась с ураганом пятой категории».

Усиливающийся ураган «Йота» ударил по Колумбии. Скорость ветра достигает 260 километров в час.

По словам президента Ивана Дуке, стихия почти полностью разрушила горный остров Провиденсия. Он находится в юго-западной части Карибского моря напротив Никарагуанского берега. Там проживает около 4 тысяч человек. Сообщается, по меньшей мере, об одном погибшем.

[Иван Дуке, президент Колумбии]:

«Повреждения инфраструктуры – максимальные. Речь идёт о 98% инфраструктуры острова Провиденсия».

Власти готовятся отправить на остров гуманитарную помощь – ждут приемлемых погодных условий.

«Йота» также ударил по Никарагуа и Гондурасу. Эти страны до сих пор не оправились от урагана «Эта», который две недели назад стал причиной гибели десятков жителей Центральной Америки и уничтожил урожай. Многие города до сих пор частично затоплены.

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