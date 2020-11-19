Протесты против закона о карантине в Берлине разгоняли водомётами

Немецкая полиция использовала водомёты и перечный спрей, чтобы разогнать протестующих, выступающих против закона о карантине. Правительство Ангелы Меркель на законодательном уровне утвердило ограничительные правила, такие как ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции и закрытие магазинов и ресторанов.

У Бранденбургских ворот демонстранты бросали в полицию зажжённые петарды и бутылки. Не менее девяти стражей порядка получили травмы. Кроме того, около 190 человек были арестованы.

Протестующие недовольны ограничениями и говорят, что они нарушают Конституцию и ущемляют права граждан. Власти отвечают, что просто пытаются привести к единому знаменателю те ограничения, которые ранее принимали только на местном уровне или на уровне федеративных земель.

[Йенс Шпан, министр здравоохранения Германии]:«Защита здоровья – это не абсолютный приоритет. Однако мы решили, что защита здоровья людей во время этой пандемии должна быть в большем приоритете. Мы преобладающим большинством в обществе и в парламенте решили, что не хотим перегружать систему здравоохранения. Мы не можем избежать страданий от болезни и смертей, однако мы хотим уменьшить эти страдания».

Так называемый «Третий закон защиты населения» закрепляет и конкретизирует меры, которые принимаются для сдерживания пандемии. Он также устанавливает условия, при которых карантин в стране ужесточают. Кроме того, он предотвращает обжалование ограничительных мер, которые неоднократно вводили на местах.

Многие опасаются, что в рамках новых мер в стране утвердят обязательную вакцинацию от COVID. Однако министр здравоохранения пообещал, что никого не будут принуждать делать прививки.

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