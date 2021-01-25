В Амстердаме полиция водомётами разогнала протест против карантинных ограничений

В Амстердаме правоохранители разогнали массовый протест против карантинных ограничений. К операции привлекли служебных собак и конную..

В Амстердаме правоохранители разогнали массовый протест против карантинных ограничений. К операции привлекли служебных собак и конную полицию. Людей также обливали водой. Не менее 190 человек задержаны. Более 30 из них взяты под стражу за то, что бросали в полицейских камни и петарды.

Протесты начались на следующий день после того, как правительство ввело комендантский час. Он начинается в девять вечера и заканчивается в половину пятого утра. При этом почти по всей стране с декабря действует жёсткий карантин.

[жительница Амстердама]:

«Я не согласна с действующей политикой и ограничениями свободы. Обычно все говорят, что страдают пожилые. Конечно, они уязвимы, но также пострадало много молодых людей. А я считаю молодёжь будущим этой страны».

Парламент Нидерландов одобрил введение комендантского часа, опасаясь того, что распространение «британского штамма» коронавируса вызовет новую вспышку. Между тем третья волна эпидемии в стране идёт на спад.

[житель Амстердама]:

«Попробуйте объяснить всё это детям восьми-девяти лет. Что им сказать: сначала мы переждём распространение британской мутации, потом южноафриканской, а затем бразильской?»

В стране с середины декабря закрыты кафе, рестораны, салоны красоты, спортзалы, бассейны, музеи, зоопарки и парки развлечений. Разрешено работать только продуктовым магазинам и магазинам, торгующим товарами первой необходимости. Школьники и студенты учатся дистанционно. Карантинные меры действуют до 9 февраля.

Протесты против ограничений прошли и в других городах, в том числе в Эйндховене. Там людей разгоняли слезоточивым газом.

В Нидерландах с марта коронавирусом заразились 950 тысяч человек, умерли 13 с половиной тысяч.

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