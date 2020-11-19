Качиньский обвинил оппозицию в поддержке протестов: «На ваших руках их кровь»

Лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, который также занимает должность вице-премьер-министра, обвинил..

Лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, который также занимает должность вице-премьер-министра, обвинил оппозиционных политиков в том, что они помогают распространять в стране COVID-19.

После того как в Польше ввели почти полный запрет на аборты, в городах вспыхнули протесты. Во время выступления Качиньского протестующие пытались прорваться в здание парламента. Их блокировала полиция.

При этом многие оппозиционные политики поддержали протесты.

Качиньский сказал, что символ протестов, красная стрела, напоминает знак, который часто используют неонацисты. Правда, он обычно чёрный.

[Ярослав Качиньский, вице-премьер-министр Польши]:

«Во-первых, снимите эти неонацистские стрелы. Во-вторых, все протесты, которые вы поддерживали и в которых до сих пор принимаете участие, стоят жизни многим людям. На ваших руках их кровь».

Качиньский предупредил законодателей, что они понесут ответственность за свои действия.

[Ярослав Качиньский, вице-премьер-министр Польши]:«Как только восстановится верховенство закона, многие из вас окажутся в тюрьме».

Аборты в Польше оказались под запретом после того, как Конституционный суд признал не соответствующим основному закону положение, которое разрешало прерывать беременность в случае инвалидности плода. 98% абортов в стране проводили именно в рамках этого пункта.

Теперь же аборт в Польше можно сделать лишь в случае изнасилования, инцеста или когда беременность угрожает жизни женщины.

Протесты против этого зачастую сопровождаются стычками. Демонстранты перекрывают движение автомобилей, мешают проводить церковные службы и разрисовывают стены храмов.

В стране, где большинство населения – католики, такого рода протесты – большая редкость.

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