В Аргентине дикого ягуара скрестили с выращенным в неволе

В Аргентине зоологи пошли на беспрецедентный шаг – решили скрестить дикого ягуара с самкой, выращенной в..

[Себастьян ди Мартино, глава организации Rewilding Argentina]:

«Ситуация с популяцией ягуаров здесь настолько плачевная, что мы решились на такой отчаянный шаг – скрестить дикого самца и выращенную в неволе самку. Просто не было иного выбора: либо сделать так, либо мы просто лишимся ягуаров окончательно».

В Аргентине зоологи пошли на беспрецедентный шаг – решили скрестить дикого ягуара с самкой, выращенной в неволе.

В Национальном парке Импенетрабле на севере Аргентины ягуары долгое время считались вымершими. Однако в прошлом году здесь неожиданно обнаружили самца этой большой кошки. Его прозвали Карамтой, что на местном языке означает «неистребимый».

Но какие могут быть перспективы, если он здесь единственный, и не с кем продолжить род? Тогда зоологи нашли ему потенциальную подругу – ягуарицу Таню из местного зоопарка, у которой уже есть опыт участия в программе разведения.

Для Тани оградили территорию в лесной чаще. За девять месяцев два ягуара познакомились через забор и так мурлыкали при встрече, что у зоологов не осталось сомнений: они подружились.

[Мариси Лопес, сотрудница организации Rewilding Argentina]:

«Впервые в истории подружились дикий ягуар и ягуар, выращенный в неволе. Наша цель – вернуть ягуаров в Национальный парк Импенетрабле и регион Гран-Чако. Ягуары играют ведущую экологическую роль как главные хищники. Они стоят во главе пищевой цепи и регулируют всю экосистему».

В нужное время Карамту впустили на территорию Тани.

[Мариси Лопес, сотрудница организации Rewilding Argentina]:

«У них был своего рода медовый месяц на протяжении пяти-шести дней. Мы не знаем точно, спарились ли они, потому что они уходили глубоко в чащу. Но мы видели, что им было хорошо вместе – они вместе купались, не проявляли агрессии и, похоже, очень подружились».

Карамта продолжает возвращаться к забору почти каждую ночь, чтобы увидеться с подругой. В подходящее время его снова впустят в вольер.

[Мариси Лопес, сотрудница организации Rewilding Argentina]:

«Мы хотим сотворить историю в Гран-Чако, скрестив Таню с Карамтой и получив котят, которые смогут расти на воле. Так мы сможем возродить популяцию».

Ягуары – самые большие кошки Америки. Раньше они обитали на обширных территориях от юга США до Аргентины. Теперь их ареал сократился более чем вдвое, и в оставшихся изолированных популяциях кошки часто не могут найти себе пару. В аргентинском регионе Чако, где находится Национальный парк Импенетрабле, ягуаров насчитали всего 20.

Теперь появилась новая надежда на восстановление. Зоологи очень ждут от Тани признаков беременности.

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