Канарские острова заполонили тысячи нелегальных мигрантов

На испанский остров Гран-Канария доставили десятки мигрантов, спасённых в Атлантическом океане. Многие истощены после опасного путешествие, троим потребовалась медицинская помощь.

В последние месяцы Канарские острова захлестнула волна нелегальных мигрантов. Они отплывают от побережья Западной Африки на деревянных или надувных лодках, которые часто терпят крушение. Спасённых людей доставляют на Канарские острова. С начала года здесь высадились почти 17 тысяч мигрантов. Это в десять раз больше, чем в прошлом году.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна будет бороться с незаконными перевозчиками людей. В этом ей будут помогать Марокко и Сенегал.

[Педро Санчес, премьер-министр Испании]:

«Кроме сотрудничества с этими странами мы хотим недвусмысленно заявить о борьбе с мафией, которая занимается нелегальной перевозкой. Мы говорим о лодках, прибывших в последние несколько недель на Канарские острова, но забываем, что ещё много людей погибли в Атлантике».

Сейчас Канарские острова переполнены мигрантами. Многие живут под открытым небом. Власти намерены до конца года создать временные лагеря для размещения 7000 беженцев из Африки. При этом многих планируют выслать обратно.

[Хосе Луис Эскрива, министр по миграции Испании]:

«Они не могут стать кандидатами на получение статуса беженца. Мы принимаем только уязвимых людей и просящих международного убежища. Из прибывших мигрантов этим условиям отвечают, может быть, только 10%».

В 2006 году на Канарских островах высадились 30 тысяч мигрантов. После этого Испания приняла меры, чтобы не впускать нелегальных путешественников, и к островам приплывали только по несколько сотен мигрантов в год.

Теперь беженцы снова плывут через Атлантику к Канарским островам из-за усиленной охраны в Средиземном море.

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