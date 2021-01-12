На саммите в Париже обсудили «Великую зелёную стену»

В Париже состоялся виртуальный саммит мировых лидеров по вопросу биоразнообразия. Его посетили президенты и главы правительств,..

В Париже состоялся виртуальный саммит мировых лидеров по вопросу биоразнообразия. Его посетили президенты и главы правительств, а также генеральный секретарь ООН, глава Европейского Центробанка и другие.

Участники призвали более эффективно защищать биоразнообразие на планете.

[Кристиан Сампер, глава Общества охраны природы]:

«Охраняемые зоны имеют критически важное значение для экологических целей ООН. Эти природные очаги помогут сберечь жизнь на планете».

При этом банки развития и отдельные страны пообещали в общей сложности 14 миллиардов 320 миллионов долларов в течение следующих четырёх лет на строительство так называемой «Великой зелёной стены». Проект поможет сдержать опустынивание в северном регионе Сахель в Африке.

[Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН]:

«По данным Всемирного экономического форума, растущие бизнес-возможности, связанные с природой, к 2030 году создадут 191 миллион рабочих мест. Однако мир не достиг целей биоразнообразия, установленных на 2020 год. И нехватка ресурсов для этого проекта до 2030 года составляет 711 миллиардов долларов в год». [Юссу Ндор, певец из Сенегала]:

«Африка сегодня нуждается в большей поддержке, поскольку загрязнение и подобные вещи приходят не из наших стран, а из богатых. Нужно продумать многие вопросы, и я абсолютно согласен с предложением простить беднейшим странам Африки их долги, конечно, на определённых условиях». [Дэвид Малпасс, глава Всемирного банка]:

«Я рад сообщить, что до 2025 года Группа Всемирного банка инвестирует более пяти миллиардов долларов в улучшение условий жизни и предотвращения упадка в регионах Сахеля, таких как Чад и Африканский Рог».

Проект затронет полосу суши протяженностью 8000 км от Атлантического океана до Красного моря. По словам сторонников инициативы, будут посажены деревья, созданы луга, а также основаны проекты по обеспечению устойчивых экосистем.

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