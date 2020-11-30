ГУМ-каток на Красной площади открылся красочным концертом

На Красной площади в Москве открылся знаменитый ГУМ-каток. Это 15-й сезон его работы. В честь юбилея..

На Красной площади в Москве открылся знаменитый ГУМ-каток. Это 15-й сезон его работы. В честь юбилея проходит праздничный концерт. Зрителям представили фрагменты из мюзиклов «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица. Легенды двух королевств».

После торжественной части на лёд выходят зрители.

[Алексей Ягудин, фигурист]:

«Чем больше мы будем проводить время, занимаясь спортом, на свежем воздухе, (тем больше) это добавит нам сил для борьбы с коронавирусом».

В этом сезоне ГУМ-каток принимает меньше гостей, чем обычно. Так они могут соблюдать необходимую социальную дистанцию.

Покататься на коньках теперь можно и на главном катке страны на территории ВДНХ. В этом году тема его оформления посвящена 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями.

[Ольга Глазунова, жительница Москвы]:

«Атмосфера совершенно потрясающая по сравнению с остальной Москвой. Здесь здорово весело, сразу настроение поднимается. Ну и соответственно в масках проходим, все раздевалки и так далее. И совершенно не страшно, здесь здорово».

Ледовая дорожка катка протянулась по Центральной аллее от павильона №1 до павильона №58. Её площадь – более 20 тысяч квадратных метров.

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